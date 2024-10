CARSOLI: CON LA MOTO NEL DIRUPO, GRAVE UN 23ENNE

CARSOLI – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 5, Tiburtina Valeria, a Carsoli (L’Aquila), nei pressi della frazione di Pietrasecca.

La moto sulla quale i due viaggiavano è precipitata in un dirupo subito dopo una curva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica.

Il conducente della moto, un 23enne di Roma, è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove è ricoverato in prognosi riservata; la ragazza che viaggiava con lui è stata trasferita in ospedale ad Avezzano (L’Aquila) e non è in gravi condizioni.