CARSOLI: I SERVIZI DEL DISTRETTO SANITARIO SI SPOSTANO NELLA SEDE PROVVISORIA SULLA TIBURTINA

CARSOLI – I servizi del distretto sanitario di Carsoli (L’Aquila) si spostano nella nuova provvisoria in via Tiburtina Valeria, che in precedenza ospitava lo stabilimento del Sole 24 ore. Il trasferimento è temporaneo e servirà all’attuazione dei lavori, con fondi Pnrr, di adeguamento sismico e riqualificazione, dell’attuale sede di via Mazzini.

Lo spostamento dell’attività del distretto sanitario, nei locali situati sulla Tiburtina Valeria, è già in corso: ieri sono stati trasferiti 118, guardia medica e Vaccinazioni a cui, da domani, 10 settembre, si aggiungeranno Prelievi, Scelta/revoca del medico, Cup e ambulatori.

Giovedì 11 settembre verrà trasferito il consultorio .Quando le opere di ristrutturazione saranno terminate, secondo una nota Asl, l’attività del distretto sanitario tornerà nei locali di via Mazzini, con un miglioramento nella fruizione dei servizi per la comunità.

