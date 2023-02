CARSOLI: UN MURALE DEDICATO A JUAN CARRITO

CARSOLI – “Un murale per fermare nel tempo l’immagine e il ricordo dell’orso Juan Carrito”.

L’idea è nata con la collaborazione tra il Comune di Carsoli (L’Aquila), la Pro Loco di Tufo, frazione di Carsoli, e l’Associazione “Gli Artisti della Valle del Cavaliere”.

L’opera vedrà impegnati gli artisti Lorena Bernardi e Lorenzo Di Gabriele, Gelico per la fotografia, e sarà realizzata sabato 11 e domenica 12 febbraio a Tufo di Carsoli, paese delle arti.

Nel 2016, infatti, nel borgo è nato il progetto “Intonaci” per iniziativa della Pro Loco in collaborazione con il Comune di Carsoli e l’Associazione “Gli Artisti della Valle della Cavaliere”che, nel corso degli anni, ha portato alla nascita di una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto con oltre cento murales, opere in ferro, ceramica e legno.

“Intonaci” si svolge ogni anno nel mese di luglio e, oltre agli artisti della locale associazione, ha visto la partecipazione dell’Accademia d’Arte di Roma, di Sassari, di Firenze.

Gli artisti della Valle del Cavaliere sintetizzano così i principi ispiratori dell’opera che andranno a realizzare sull’orso Juan Carrito: “Lontana da noi l’idea di ergerci a giudici di situazioni specifiche, d’altro canto però sottolineiamo che il tema è fortemente sentito. È trasversale, attuale, universale. Ci fa indignare la noncuranza, l’assoluta mancanza della cura del creato, di tutto ciò che ci circonda e ci fa respirare. E ci fa sentire il più delle volte impotenti. Non è facile esprimere a parole quello che un pennello può fare”.

“Allora ci sembra giusta la citazione di Arthur Bloch: ‘L’unica cosa imperfetta in Natura è la razza umana’. Citazione riportata nel bozzetto dell’opera intorno al quale si costruirà il dipinto definitivo. Un piccolo messaggio per credere in un futuro migliore”.