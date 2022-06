CARTA AIUTI, MARSILIO INVIA CHIARIMENTI E LINEE GUIDA: “POLEMICHE STRUMENTALI CENTROSINISTRA”

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera, che si allega, a tutti i sindaci abruzzesi, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali per fornire chiarimenti e indicare linee guida in merito alla “Carta degli aiuti”.

Chiarimenti che si sono resi necessari, viene spiegati nel testo, in quanto, “a distanza di più di 6 mesi dall’adozione della Carta, in piena campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno prossimo (verrebbe da pensare che la scelta non sia del tutto casuale…), alcune forze del centrosinistra hanno sollevato una polemica strumentale contro il governo regionale, e in particolare nei miei confronti, per aver escluso dalla Carta degli aiuti determinati territori, in primo luogo quelli rientranti nelle aree dei crateri sismici del 2009 e 2016”.

QUI IL TESTO COMPLETO: 5929577