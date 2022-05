L’AQUILA – Rissa verbale, parole grosse, durante la seduta del Consiglio regionale abruzzese, riunita in presenza all’Aquila, tra il governatore Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, del Pd.

Motivo dello scontro la Carta degli aiuti che il centrosinistra, parti sociali e associazioni di categoria hanno contestato nella versione approvata dalla Giunta regionale, che taglia fuori dalla misura i comuni dei crateri del terremoto, in larga parte dell’Abruzzo interno. Per protestare contro l’indirizzo della Giunta regionale di centrodestra, nei giorni scorsi, Pietrucci è stato in sciopero della fame per cinque giorni e ha desistito solo dopo l’inserimento del tema all’ordine di giorno della seduta odierna del consiglio regionale.

“La discussione la potremmo chiudere chiedendo scusa al mondo, anzi santificando il povero consigliere Pietrucci per l’enorme sacrificio che ha compiuto arrivando a mettere in pericolo la sua salute, facendo uno sciopero della fame determinatissimo che, naturalmente, non dura più di 4-5 giorni”. E rivolto al consigliere Pd: “Io la invito ad usare con più parsimonia certi metodi di protesta perché contengono una violenza morale che non le può sfuggire”.

Da qui l’inizio della rissa verbale, alla quale, nel difendere le posizioni di Pietrucci, hanno partecipato anche i consiglieri Sandro Mariani, di Abruzzo in Comune, e Domenico Pettinari, del M5s.

“Lei non è abruzzese e non lo sa quello che abbiamo passato noi, come si permette, si vergogni”, le dure repliche dei consiglieri alle espressioni colorite del presidente della Regione. Pietrucci, inoltre, ha accusato di complicità con Marsilio l’assessore regionale al Bilancio Guido Liris, ex vice sindaco dell’Aquila, anche lui di Fdi.

I LAVORI

Oggi pomeriggio si è riunito il Consiglio regionale con la seduta che si è aperta con il confronto sulla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027.

Al termine della discussione è stato approvato il documento della maggioranza di centrodestra che dà mandato alla Commissione consiliare Politiche europee di monitorare l’andamento e l’efficacia dello strumento “Carta degli aiuti di Stato” nella sua attuale perimetrazione, acquisendo i motivati parerei delle parti sociali e imprenditoriali, degli enti locali e delle altre forme di rappresentanza dei territori, al fine di pervenire a una eventuale proposta organica di revisione secondo i criteri già seguiti e nel rispetto del plafond di popolazione assegnato e delle procedure previste, in base a oggettive esigenze suffragate da dati statistici coerenti (dati Eurostat, Istat, Infocamere o altri dati ufficiali), nel rispetto sia della normativa europea e statale di riferimento, sia delle regole poste alla Commissione europea e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione per il nuovo negoziato del giugno 2023.

È stato invece respinto il documento sottoscritto dai Consiglieri del centrosinistra. Successivamente, è stata approvata all’unanimità la richiesta di istituzione di una Commissione d’inchiesta avente a oggetto “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’ERSI, delle Società di gestione operanti nell’ATUR e dell’ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti”.