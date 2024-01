CARTA DEGLI AIUTI DI STATO: INSERITI I COMUNI DI POGGIO PICENZE E CASTILENTI DOPO REVISIONE

PESCARA – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo perimetro della Carta degli Aiuti di Stato. È stata accolta la revisione proposta dalla Regione Abruzzo, pertanto le imprese abruzzesi di tutti Comuni già inclusi in Carta, a cui si aggiungono Poggio Picenze e Castilenti, possono da subito beneficiare utilmente degli aiuti connessi alla Carta, come ad esempio il Credito d’Imposta ZES che resta il più richiesto dalle aziende.

“Con la revisione biennale siamo riusciti ad ottenere un aumento della popolazione inclusa nella Carta degli Aiuti coinvolgendo così due nuovi comuni, Poggio Picenze e Castilenti, rispettivamente dell’aquilano e del teramano che sul territorio hanno importanti insediamenti industriali. Una occasione importante per riuscire anche a presentare progetti che potranno venire finanziati, dando nuovi impulsi all’economia del territorio e all’occupazione”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.