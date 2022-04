CARTA DEGLI AIUTI: PIETRUCCI, “PENALIZZATI COMUNI DELL’AQUILANO E DEI CRATERI SISMICI”

L’AQUILA – “Dopo aver denunciato mesi fa i rischi e le contraddizioni delle scelte operate dalla Giunta regionale, e dopo aver replicato insieme ai colleghi di opposizione alle inconsistenti giustificazioni di Febbo, torno con una Interrogazione a risposta scritta sulla Carta degli Aiuti”.

Così il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci.

“Esigo che sia messa nero su bianco la responsabilità della Giunta – con la vergognosa e complice assenza degli assessori aquilani – sulle decisioni prese per dare sostegni economici alle aree abruzzesi e sull’assurda discriminazione che ne subiscono i Comuni aquilani – e non solo – dei crateri sismici. La ossessiva ostilità della destra abruzzese finisce per danneggiare le aziende e le imprese delle aree terremotate escludendole dai benefici a cui potrebbero accedere anche grazie alle risorse del Fondo complementare e del PNRR. È per la nostra economia, per lo sviluppo locale e il futuro dei lavoratori e del territorio che mi batto e continuerò a battermi”.