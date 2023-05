CARTIER, ALL’AQUILA L’INTERA COLLEZIONE IN ESCLUSIVA NELLA BOUTIQUE GALERIE DEL GRUPPO GENITTI

L’AQUILA – Sbarca in Abruzzo in esclusiva la intera collezione degli occhiali Cartier: nei giorni scorsi all’Aquila nella boutique Galerie del gruppo Genitti ottici i mitici ‘pezzi’ sono stati presentati in un evento che si è svolto in un clima di cordialità, simpatia e voglia di stare insieme. Molti i clienti intervenuti, ricevuti dai due proprietari, Gioia e Germano Genitti, quest’ultimo primario del reparto di Oculistica dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e direttore della Banca degli occhi Abruzzo e Molise.

Nei rinnovati ed eleganti locali in Corso Federico, all’Aquila, il marchio Cartier è stato il protagonista apprezzato che si va ad aggiungere ad una proposta di prim’ordine da parte di un gruppo imprenditoriale leader nel settore, fondato da Francesco Genitti, che il prossimo anno celebrerà il sessantesimo anno di vita. Una famiglia che ha voluto rimanere all’Aquila dopo il tragico terremoto puntando sullo sviluppo e su nuova occupazione.

Nell’esclusiva boutique, tornata splendere lo scorso anno dopo i lavori per riparare i gravi danni del sisma del 2009, si possono ammirare tutte le più famose firme: Chanel, Armani, Dolce e Gabbana, Dior, Fendi, Gucci, Moscot, Kubaroum, solo per citarne alcune. Tutto ciò per soddisfare ogni esigenza di moda e medica alla luce, tra le altre cose, della riconosciuta specializzazione in contattologia.

