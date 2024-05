CARTOON ON THE BAY: MARSILIO, “LAVORIAMO CON LA RAI PER RINNOVARE CONTRATTO PER PROSSIMI TRE ANNI”

ROMA – “Il progetto di Cartoon on the Bay in Abruzzo prosegue e continuerà perché stiamo rinnovando il contratto con la RAI per ospitare la manifestazione a Pescara e L’Aquila anche nel prossimo triennio”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante la conferenza stampa di presentazione di Cartoons On The Bay 2024, tenutasi a Roma presso la sede RAI di viale Mazzini.

“Si tratta di un riconoscimento importante per il nostro territorio”, ha aggiunto Marsilio. “In questi tre anni abbiamo dimostrato la capacità dell’Abruzzo di promuovere e valorizzare questo Festival, così come la RAI ha saputo valorizzare il territorio abruzzese attraverso l’organizzazione e la promozione di questo prestigioso evento.”

La 28ª edizione di Cartoons On The Bay 2024, il festival internazionale dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale, si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. Il festival è promosso dalla RAI, organizzato da Rai Com e realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Ministro per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport.

“Quest’anno ci sarà un coinvolgimento ancora più ampio della città di Pescara, dove per l’occasione è stato allestito un villaggio e organizzati tre concerti nelle tre giornate principali”, ha spiegato Marsilio.

Tra i concerti in programma, ci saranno le esibizioni di Antonella Ruggiero, Emanuela Pacotto e dell’Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia. Inoltre, Piazza della Rinascita ospiterà la diretta de “Il Ruggito del Coniglio” (Rai Radio 2) con Marco Presta e Antonello Dose.