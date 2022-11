CARTOONS ON THE BAY: A L’AQUILA LA “WINTER EDITION” DEL FESTIVAL DELL’ANIMAZIONE TELEVISIVA

L’AQUILA – Dall’1 al 3 dicembre L’Aquila ospiterà la Winter Edition di Cartoons On The Bay, Festival internazionale dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com.

L’evento celebrerà l’anima kids con un ampio programma di eventi e proiezioni che coinvolgerà mille studenti. I dettagli della manifestazione saranno presentati giovedì 24 novembre, alle 11.30, dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in una conferenza stampa a Palazzo dell’Emiciclo (Via Iacobucci, L’Aquila), sala Silone, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, alla presenza di rappresentanti di Raicom e del Comune dell’Aquila.