CARTOONS ON THE BAY ALL’AQUILA: CONFERENZA STAMPA ALL’AUDITORIUM DEL PARCO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta conferenza stampa all’ Auditorium del Parco “Renzo Piano”, una conferenza stampa del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, per presentare l’evento “Cartoons On The Bay”, il Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, in programma dal 3 all’8 dicembre, a L’Aquila. Saranno presenti anche il sindaco Pierluigi Biondi, la Presidente di RaiCom, Teresa De Santis e il direttore artistico dell’evento Roberto Genovesi.