CARTOONS ON THE BAY, DAL 31 MAGGIO AL 4 GIUGNO: “IMPORTANTE VETRINA INTERNAZIONALE PER L’ABRUZZO”

PESCARA – Peter Lord, Ari Folman, Ian Mackinnon, Altan e Bruno Bozzetto: questi i cinque assi della nuova edizione di Cartoons on the Bay, il festival dell’animazione televisiva, della trasmedialità e della meta-arte realizzato diretto da Roberto Genovesi per Rai Com che è stato presentato oggi in Rai e che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.

Ricco di incontri il programma professionale tra panel, Knote, masterclass, che vedranno protagonisti i più grandi Maestri dell’animazione, dei videogiochi e dei metaversi.

“I quattro giorni di Cartoons On The Bay, il festival che dal 1997 premia le eccellenze dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, rappresentano un’altra importante occasione per fare di Pescara e dell’intero Abruzzo una vetrina internazionale, attraverso la quale aprirci al mondo per far conoscere le nostre bellezze”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ai margini della presentazione dell’edizione 2023.

“L’edizione di quest’anno, la prima dopo la conclusione dell’emergenza Covid, presenterà un cartellone di appuntamenti ancora più ricco al quale sarà possibile assistere in presenza e, grazie agli accordi stipulati con la Rai, raddoppieremo l’edizione estiva, che si terrà dal prossimo 31 maggio al 4 giugno a Pescara, con uno spin-off invernale, prima di Natale, che si terrà a L’Aquila”, ha concluso Marsilio.

A Peter Lord e Ari Folman, rispettivamente le firme dietro capolavori come Wallace & Gromit e Valzer con Bashir i Pulcinella Awards alla carriera, a Ian MacKinnon, mastro di chiavi dei puppets di Pinocchio, il capolavoro premio Oscar di Guillermo del Toro, il premio come studio dell’anno e al fenomeno Cuphead, tra cartoni animati e videogiochi il nuovo premio Transmedia della manifestazione. Ad Altan, il Premio Sergio Bonelli, che lo scorso anno fu assegnato a Zerocalcare e a Carlos Grangel.

Cartoons on the Bay conferma la sua formula che esalta il gioco di squadra della Rai vedendo coinvolti Rai Kids, RaiPlay e Rai Radio Kids attraverso spettacoli dal vivo, eventi per il pubblico e per le scuole come il musical delle Winx o quello dei Cuccioli, la presenza delle più famose mascotte dei programmi in onda su Rai Gulp e Rai Yoyo e dei volti più amati dai bambini come quelli di Andrea Lucchetta e Armando Traverso, che sarà accompagnato dall’ormai celebre DJ di Rai Radio Kids.

Un vero e proprio progetto crossmediale coinvolgerà Rai Play che ospiterà in esclusiva alcune parti del programma del festival come le retrospettive dedicate a Peter Lord e Ian Mackinnon e lo special per i 140 anni dalla prima pubblicazione di Pinocchio di Collodi.

Tra gli ospiti più attesi dai bambini anche Pera Toons che interverrà nel programma e firmerà le copie del suo ultimo libro e Giorgio Vanni con il suo concerto sulle sigle più famose dei cartoni animati che riuscirà per un pomeriggio a far divertire insieme bambini, genitori e nonni.

Attesissimi l’anteprima del film I Cavalieri dello Zodiaco prevista per l’1 giugno alle 21 al teatro Cinema Massimo e il Fun & Games Village, in cui per la prima volta il festival ospiterà un torneo del celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Il manifesto di Cartoons on the Bay 2023 è affidato a Monica Manganelli, scenografa di Cloud Atlas e alcune delle più innovative e sperimentali opere teatrali degli ultimi anni a cui è dedicata anche la mostra del festival.

Cartoons on the Bay 2023 si svolgerà all’Aurum (programma professionale), a Piazza della Rinascita (programma pubblico) e al Teatro Cinema Massimo (anteprime, retrospettive e titoli in concorso). Ingresso gratuito per tutte le attività.

