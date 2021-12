CARTOONS ON THE BAY: PRIMA MONDIALE FILM “LA BUONA STREGA DI NATALE”: ATTORI NON SARANNO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Con la presente per comunicare che per motivi tecnico-organizzativi legati anche alle nuove disposizioni nazionali per contenere l’emergenza covid-19 la presenza degli attori William Baldwin, Tom Arnold e Cristina Moglia prevista per la giornata di domani, 8 dicembre, all’Aquila, in occasione della prima mondiale del film “La buona strega di Natale” nell’ambito del festival Cartoons on the bay, è annullata.

Si ricorda, al contempo, che la proiezione della pellicola si svolgerà regolarmente, come da programma, alle ore 16 presso il multisala Movieplex con ingresso gratuito, senza prenotazione e sino a esaurimento posti.