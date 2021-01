CASA DEL PARTO VASTO, BOCCHINO (LEGA): “40MILA EURO ALL’OSPEDALE SAN PIO”

VASTO – “Con l’approvazione della manovra finanziaria ho destinato la somma di 40mila euro alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti Uosd medicina pre natale e dell’età riproduttiva finalizzata alla Casa del parto”.

Lo dichiara Sabrina Bocchino (Lega), consigliere regionale, che aggiunge: “La Casa del parto, all’interno dell’ospedale San Pio di Vasto, consentirà di trasformare il parto in ospedale in un evento più simile al parto a domicilio ovvero in un ambiente pensato e realizzato per essere il più familiare possibile mimetizzando tutti gli apparati tecnologici necessari a garantire i livelli di sicurezza degli interventi nel percorso di nascita”.

“Il progetto è frutto della collaborazione con il dottor Biondelli e il dottor Matrullo quale cerniera di trasmissione e di raccolta dei bisogni e delle istanze dei pazienti “conclude la consigliera regionale del vastese”.

