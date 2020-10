CASA DEL TEATRO L’AQUILA: IL CORPO ESPRESSIVO, WORKSHOP DELL’ ARTISTA DI STRADA FRANCO DI BERARDINO, IN ARTE MISTER MUSTACHE

L’AQUILA – “L’attore che non usa la parola e si serve del corpo come unico strumento di espressione, deve avere una grande padronanza e deve accordare bene il proprio strumento per comporre melodie, armonie e note di vari colori e sensazioni”.

Parte da questo presupposto il workshop teatrale diretto dall’affermato artista di strada abruzzese Franco Di Berardino, in arte Mister Mustache, al via nella Casa del teatro a piazza d’Arti dell’Aquila, il via ficara, il 24 e 25 ottobre prossimo.

“Un gesto studiato, analizzato secondo la dinamica fisica del movimento reale, è un lavoro che a tratti ricorda quello dello scultore, che scava, lima, da una forma ad una pietra grezza e la rifinisce – spiega l’attore -. Così è anche la gestualità, all’inizio paragonabile ad una pietra grezza che va sapientemente lavorata e modellata affinchè prenda la forma e la forza comunicativa desiderata. Togliere la parola nel lavoro attoriale non è una mancanza ma diventa invece una ricchezza espressiva e poetica dal punto di vista del Teatro gestuale. Un gesto vale più di mille parole”.

Temi e tecniche che verranno affrontate sono: le basi del movimento: piano verticale, orizzontale e rotatorio, dissociazione dei centri espressivi del corpo; emozione espressa attraverso il corpo; ritmo, pause, controtempi e contrasti del movimento; la rottura della verticalità e la composizione espressiva del corpo, temi ampiamente sviluppati anche nella pittura e nella scultura; lavoro su una microdrammaturgia e applicazione della sintesi del gesto e del racconto per immagini senza movimento.

Orario di lavoro: dalle 10:00 alle 13:00 – dalle 14:30 alle 17:30. Per iscrizioni: 329.2044957

