CASA DELLA SALUTE MOBILE IN PROVINCIA DI PESCARA: IL TOUR FINO AL PRIMO MARZO

PESCARA – Continua fino al 1° Marzo 2025, per la provincia di Pescara, la seconda di tre annualità del progetto “Abruzzo in salute”, finanziato dalla Regione per portare con un ambulatorio mobile i servizi sanitari di prossimità in tutto l’Abruzzo. Le visite e gli esami nell’unità mobile si possono effettuare fino alle ore 17 di oggi, 29 gennaio, a Civitella Casanova, il 30 e 31 gennaio a Carpineto della Nora, poi proseguiranno in altri centri

. I residenti dei comuni interessati, ma anche quelli dei comuni limitrofi e dell’intera Provincia, potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori, malattie cardiovascolari e pneumologiche: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening mammografico (mammografia), del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), Ecg, controllo dei nei sospetti e spirometria. La casa della salute è attrezzata con diversi ambulatori, sale di attesa, servizi igienici e attrezzatura diagnostica di ultima generazione.

Di seguito, i requisiti per accedere agli esami sull’unità mobile. Screening oncologici: – Mammografia: donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni – Colon retto (ricerca sangue occulto): persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi due anni o una colonscopia negli ultimi cinque anni – PAP-TEST (Pap-test o HPV-test): donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi tre anni; donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni che non abbiano fatto lo stesso esame negli ultimi cinque anni. Esami liberi Spirometria: età superiore ai 16 anni, accesso libero – ECG: età superiore ai 16 anni, accesso libero – Controllo nei sospetti: età superiore ai 16 anni, accesso libero fino a disponibilità sedute, si consiglia di informarsi al mattino, all’inizio delle attività dell’unità mobile

Per il mese di febbraio, gli appuntamenti nella provincia di Pescara sono i seguenti: Pescosansonesco, Piazza Italia, dall’1 al 3 febbraio Popoli, Piazza Giuseppe Paolini, dal 4 al 7 febbraio Bussi sul Tirino, Piazza Giovanni XXIII, 8 e 10 febbraio Bolognano, Area Parcheggio Via Umberto I, 11 -12 febbraio Roccamorice, Largo della Chiesa, 13 e 14 febbraio Salle, Piazza Beato Roberto, 15 febbraio Sant’Eufemia a Maiella, Via Roma (Area adiacente ufficio postale), 17 febbraio Rosciano, Piazza Matteotti, dal 18 al 20 febbraio Torre de Passeri, Piazza Giovanni XXIII, 21 e 22 febbraio Collecorvino, Viale Regina Margherita, dal 24 al 27 febbraio Tocco da Casauria, Largo Luigi Menna, 28 febbraio – 1 marzo. Si ricorda di portare con sé il tesserino sanitario, che gli esami sono gratuiti e che non necessitano di prenotazione.