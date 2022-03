CASA DELLO STUDENTE L’AQUILA, PEZZOPANE: “RITARDI VERGOGNOSI, UNIVERSITARI LINFA VITALE CITTA'”

L’AQUILA – “Ho incontrato questa mattina sindacati e studenti davanti alla Regione, a L’Aquila. La residenza pubblica, le borse di studio, la nuova casa dello studente sono tutti temi attrattivi su cui la Regione è totalmente inadempiente”.

Così, la deputata Pd Stefania Pezzopane, che questa mattina è intervenuta all’assemblea con gli studenti e lavoratori promossa da sindacati e Associazioni.

“Ancora non si decide nemmeno come dare agli studenti una nuova Casa dello studente, quando sono trascorsi 13 anni dal 6 aprile che è ricordato nel mondo per il crollo di quella palazzina con decine di ragazzi che persero la vita. Una nuova casa dello studente è un fatto di tale portata che dovrebbe essere una priorità”, osserva.

“Paradossale inoltre – evidenzia Pezzopane – che pur essendo in scadenza la convenzione fatta dalle amministrazioni di centrosinistra ed il ministero della Difesa e prorogata dalla ministra Pinotti fino a febbraio 2023, la Regione non si sia adoperata né per la proroga né per una nuova costruzione. E le ipotesi fantasiose che circolano non fanno nessuna garanzia. L’Adsu dovrà a breve fare il nuovo bando per gli alloggi, ma non ha nulla da mettere a bando”.

“Il sindaco dell’Aquila – aggiunge – quando si tratta di far fare alla Regione il suo dovere, è sempre molto arrendevole e silenzioso. Ma silenziosi non saremo noi, né gli studenti, né i sindacati, né i 60 lavoratori e lavoratrici che rischiano il posto di lavoro. La Regione dica cosa intende fare. Quali sono le soluzioni che vuole, con vergognoso ritardo, adottare”.

“Sono come sempre pronta a lavorare ad una soluzione concreta in raccordo con tutti gli enti e su un tavolo di lavoro concreto per il bene della città. Mi attiverò presso il Ministero della Difesa per capire se la Regione ha chiesto una proroga della convenzione”, chiosa Pezzopane.