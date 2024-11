CASA DEVASTATA DA BABY GANG AD AVEZZANO: SEI RAGAZZINI FINISCONO SOTTO INCHIESTA

AVEZZANO – La Procura della Repubblica per i minorenni dell’Aquila ha messo sotto inchiesta sei giovanissimi accusati di aver devastato un appartamento ad Avezzano (Aq). Sono sospettati di aver rotto tappezzerie, vetri, appiccato fuoco in una casa che era in ristrutturazione e questi considerevoli danneggiamenti sarebbero avvenuti a più riprese. Le indagini, come riporta il Centro, sono state avvaiate dai carabinieri dopo una denuncia presentata dall’avvocato aquilano Fabrizio Giancarli per conto di Piccone immobiliare srl.

Viene contestato il reato continuato in quanto i raid sarebbero stati diversi anche con sfregi, scritte sulle pareti e altri atti di natura vandalica. Le indagini sono state coordinate dal pm David Mancini e dalla sostituta Angela d’Egidio.