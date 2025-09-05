CASA SALUTE MOBILE: OLTRE TREMILA ACCESSI REGISTRATI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

lL’AQUILA – Oltre 3.000 accessi in 3 mesi e mezzo: è questo il bilancio dell’attività del poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo che dal maggio scorso si sposta continuamente nei territori della provincia dell’Aquila, offrendo ai cittadini la possibilità di fare alcuni test ed esami nel Comune di residenza o in quello più vicino. E’ il progetto della Casa della salute mobile, voluto dalla Regione, grazie al quale è l’istituzione sanitaria che raggiunge il cittadino nel suo comprensorio e non viceversa, con prestazioni gratuite e senza prenotazione all’insegna della prevenzione. Un sistema itinerante che riesce ad arrivare nei centri delle aree interne dove l’accesso ai servizi è meno agevole.

Con il mezzo mobile vengono effettuate, senza alcun pagamento di ticket né necessità di appuntamento, mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione) oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei sospetti. L’obiettivo è la diagnosi precoce dei tumori di mammella, colon-retto e cervice uterina nonché di altre malattie

Dal 15 maggio (tappa d’esordio del suo percorso) fino al 2 settembre scorso il poliambulatorio ha registrato 3.104 accessi che si sono tradotti in queste prestazioni: 195 mammografie, 276 Hpv/Pap, 639 controlli nevi, 709 kit consegnati per screening colon, 1708 spirometrie e 1723 elettrocardiogrammi. Il poliambulatorio itinerante è aperto ai cittadini dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al sabato.

L’ambulatorio su ruote si trova oggi a Ovindoli. Domani si sposterà a Rocca di Mezzo (6,8,9,10 settembre) e proseguirà secondo il tragitto stabilito: Fontecchio (11-13 settembre), Navelli (15-17 settembre), Capestrano (18, 19, 20, 22 settembre), Castel del Monte (23-25 settembre), Cagnano Aterno (26, 27, 29 settembre), Montereale (30 settembre-3 ottobre).