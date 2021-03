CASALBORDINO, ARROTINI DALLA SICILIA MULTATI DAI CARABINIERI

CASALBORDINO – Erano arrivati in Abruzzo per svolgere il mestiere di arrotini, una ventina di siciliani, multati dai carabinieri di Casalbordino per l’inosservanza dei divieti anti Covid.

I fatti risalgono a ieri, quando sono state individuate in un’area verde della marina una carovana composta da cinque veicoli tra camper e caravan.

Alla vista delle forze dell’ordine, i 20 componenti della caravano sono rientrati nelle loro auto, dove sono stati rinvenuti i classici megafoni per richiamare l’attenzione di possibili clienti.

Però, alla richiesta di esibire le relative attestazioni di lavoro regolare, hanno tergiversato.

Per tutti loro è quindi scattata la sanzione per non aver rispettato il divieto di spostamento in altre regioni. Al termine del controllo hanno lasciato l’area verde allontanandosi con i loro mezzi.