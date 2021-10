CASALBORDINO: EMILIA CIERI NOMINATA COORDINATRICE DI AZIONE

CHIETI – Si è costituito a Casalbordino, in provincia di Chieti, il coordinamento di Azione, il Partito di Carlo Calenda, che ha individuato in Emilia Cieri, imprenditrice nel settore del commercio, la sua referente.

“Siamo una grande squadra con competenze specifiche che sta dimostrando ogni giorno di voler cambiare la politica” le parole del coordinatore regionale Giulio Sottanelli, che reduce dalla vittoria a Roseto con la squadra di Azione, accoglie con favore la nascita del nuovo comitato.

Paolo Nardella, responsabile organizzativo regionale del partito, dichiara: “A Casalbordino, grazie anche al contributo di Raffaele Bonanni e Giovanni Luciano, rispettivamente membro del direttivo nazionale e coordinatore provinciale di Chieti, abbiamo fatto un grande lavoro di selezione e di competenze. Ma non ci fermiamo qui – prosegue Nardella – altri comitati sono in fase di valutazione, mai come in questo periodo raccogliamo adesioni di cittadini stufi della vecchia politica e intenzionati a prendere parte direttamente alla vita amministrativa dei propri comuni. Entro fine mese saranno portati in ratifica presso il coordinamento Regionale altri 3 comitati, una crescita esponenziale del partito dovuta risultato di Calenda a Roma e all’impresa di Sottanelli e Nugnes a Roseto. Azione piace sempre di più ed il riscontro sui territori è enorme. Auguro al nuovo coordinatore buon lavoro”.