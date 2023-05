CASALBORDINO: MALORE DURANTE PARTITA DI CALCIO, SOCCORSO DA AVVERSARIO

PESCARA – Ha notato il portiere avversario accasciarsi a terra e si è precipitato a soccorrerlo: protagonista dell’accaduto un giocatore degli Allievi della Apd Casalbordino, Luigi Marchesani, intento a scaldarsi a bordo campo e il primo ad accorgersi del malore occorso al portiere dell’Ortona.

A riportare il fatto, accaduto domenica scorsa, è il quotidiano regionale ‘Il Centro’. Il giovane è intervenuto di persona, iniziando a prestare il primo soccorso al portiere che si era sentito male e richiamando l’attenzione delle due panchine.

Marchesani e il tecnico dell’Ortona, arrivato subito dopo, sono riusciti poi a rianimare il portiere.

“Pensavo che stesse riprendendo le forze – spiega il giovane soccorritore – poi però quel riposo mi è parso troppo lungo: non si rialzava e a quel punto ho capito che c’era qualcosa che non andava e sono corso in suo aiuto. Ho richiamato l’attenzione delle panchine e nel frattempo ho cercato di fare le manovre di primo soccorso che ci avevano insegnato. Quando l’ho visto riaprire gli occhi sono stato felicissimo”.