CASALBORDINO: MUORE SINDACALISTA DI PRETORO, IL CORDOGLIO DELLA UILCA

PESCARA – La Uilca Abruzzo esprime cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pretoro, 65enne ex impiegato della Bper in pensione e sindacalista della Uilca, trovato ieri nella sua abitazione di Casalbordino, in provincia di Chieti.

“La Uilca Abruzzo, in tutte le sue articolazioni territoriali – questa la nota dell’organizzazione sindacale – si stringe al dolore della famiglia dell’amico fraterno Franco, esempio integerrimo di uomo e sindacalista onesto e sempre impegnato nelle più nobili cause dei lavoratori d’Abruzzo”.

