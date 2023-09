CASALBORDINO – Ancora un tragico incidente sul lavoro alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, in provincia di Chieti: tre operai hanno perso la vita a causa di una esplosione che si è verificata intorno alle 13 per cause ancora in corso di accertamento.

La fabbrica di Casalbordino smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche.

Anche nel 2020 in un altro incidente persero la vita tre operai. E nella stessa fabbrica nel 1992 era morto il 48enne Bruno Molisani, ucciso dall’innesco di una spoletta, nel 2009 due persone rimasero ferite gravemente in un’altra esplosione.

Sul luogo dell’esplosione ci sono artificieri, 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia di stato e polizia locale, il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci.

È molisana una delle vittime: si tratta di Gianluca De Santis, 40enne sposato e padre di 2 bambini, residente nel comune di Palata, in provincia di Campobasso. Ogni mattina partiva con il fratello per raggiungere lo stabilimento nel Chietino e faceva rientro la sera. Le altre due vittime, da quanto si apprende, sarebbero rispettivamente di Casalbordino e di Lanciano. I nomi non sono ancora stati resi noti.

Sta tornando da Roma dove si era recato in Abruzzo, Gianluca Salvatore, il titolare della Sabino Esplodenti, dove poco prima di pranzo si è verificato il tragico incidente.

Secondo lo storico legale di Salvatore, Augusto La Morgia, il titolare è sgomento e non riesce a spiegarsi l’accaduto, anche alla luce delle precauzioni severissime prese in fabbrica dopo la tragedia del 2020.

A seguito del dramma del 2020 Salvatore ha successivamente già risarcito i familiari delle 3 vittime. Al momento intanto la zona dell’incidente è circondata dalle forze dell’ordine che stanno aspettando l’arrivo degli artificieri.

E mentre alla Esplodenti Sabino di Casalbordino le operazioni di soccorso vanni avanti dopo l’incidente avvenuto in mattinata, è prevista per domani, dinanzi al gup del Tribunale di Vasto, l’udienza preliminare per l’esplosione che il 21 dicembre del 2020, nella stessa fabbrica, costò la vita ad altri tre operai.

Dieci gli imputati, compresa la società: l’accusa principale, per tutti, è cooperazione colposa in omicidio colposo, per colpa generica cagionata dalla negligenza, imprudenza e imperizia, e per colpa specifica, consistita nella violazione di diverse norme antinfortunistiche.

In particolare, gli imputati sono il legale rappresentante e presidente del Cda della Esplodenti Sabino spa, quattro consiglieri di amministrazione, il direttore dello stabilimento, il responsabile del servizio protezione e prevenzione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il capo reparto, la società in persona del legale rappresentante, società che è sottoposta a procedimento penale per responsabilità amministrativa per omicidio colposo plurimo.

Nel 2020 il fatto avvenne nel primo pomeriggio, durante lo smaltimento di diversi materiali, in particolare miscela incendiaria, povere pirica, polvere nera, razzi di segnalazione, legna impregnata di Tnt, dotazioni nautiche, simulatori di colpo tipo kanonslag, nel locale – forno statico, dove erano stati destinati i tre lavoratori, che morirono sul colpo a causa causa dell’esplosione. Sottoposta a sequestro, la fabbrica rimase ferma per sette mesi, anche per la ferma posizione della procura guidata da Giampiero Di Flioro sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

A luglio 2021, ottenuto il dissequestro con il via libera del giudice, le attività erano riprese. Oggi la nuova tragedia.

Intanto arrivano i primi commenti.

“Io non ho parole, sono sconvolto perché ho già vissuto questa bruttissima esperienza, che comunque ti segna, tre anni fa. Oggi devo prendere atto che a distanza di tre anni, con un’azienda che ha ricominciato a lavorare da un anno, ci troviamo di fronte ancora a lavoratori che hanno perso la vita: non è accettabile, non è più accettabile, perché si va al lavoro per riportare la pagnotta e non per tornare dentro la bara”, dice all’Ansa Emilio Di Cola, segretario provinciale della Filctem Cgil Chieti, che segue le vicende dell’azienda. “È inaccettabile che ancora nel 2023, soprattutto in un’azienda dove già tre anni fa c’è stato un incidente, si continui a parlare di morti” conclude Di Cola.

“Siamo vicini alle famiglie dei 3 lavoratori, e chiediamo che si faccia rapidamente luce sulla dinamica di questa terribile sciagura, che colpisce tutti noi”, dichiara Giovanni Notaro, Segretario Generale della CISL Abruzzo-Molise. “Dall’inizio dell’anno stiamo registrando in Abruzzo una pericolosa impennata degli incidenti, con troppi casi mortali. È ora di dire basta alle tragedie sul lavoro e dobbiamo fare un ulteriore sforzo sul fronte della sicurezza, per garantire e tutelare i lavoratori”.

“Siamo vicini alle famiglie delle vittime e auspichiamo che si faccia piena luce sull’accaduto. Di certo si tratta di un altro, terribile monito sulla necessità di un maggiore impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro”, commenta Daniele Marinelli segretario regionale Pd.