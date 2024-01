LADRO INSEGUITO DAI RESIDENTI DI CASALINCONTRADA SI GETTA NEL DIRUPO E SVIENE: SALVATO E PRESO

CASALINCONTRADA – Viene inseguito dai residenti dopo aver rubato pentole e gasolio in una rimessa agricola di Casalincontrada nel chietino e per sfuggire alla cattura si getta in un dirupo pieno di rovi e sterpi per poi svenire ed essere fermato dai carabinieri.

Al centro della vicenda un 32enne del paese che, come riporta il Centro, è stato individuato dai militari con un termoscanner.

Alla fine l’uomo è stato fermato dai militari e nonostante fosse una persona nota alle forze dell’ordine se l’è cavata con una denuncia per furto.