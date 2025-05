“CASE A PRIMA VISTA” ARRIVA A PESCARA: MASCI, “BELLA INIZIATIVA PER PROMUOVERE CITTA’ E REGIONE”

PESCARA – Il programma tv “Casa a prima vista”, in onda su Real Time, approda a Pescara, dove, a fine maggio, verranno registrate quattro puntate, che saranno poi trasmesse in autunno.

Obiettivo del programma è favorire l’incrocio tra domanda e offerta nel campo immobiliare, realizzando il sogno di chi cerca la casa ideale con ciò che ciò che mette a disposizione il mercato.

Il punto della situazione è stato fatto oggi nel corso di una conferenza stampa in Comune, cui hanno preso parte il sindaco, Carlo Masci, l’assessore regionale Roberto Santangelo, il consigliere comunale Marcello Antonelli e il presidente dell’Ance Chieti-Pescara, Antonio D’Intino.

Nel sottolineare la collaborazione con l’Ance e il ruolo della Film Commission Abruzzo, che “comincia a operare su Pescara”, il sindaco Masci ha parlato di una “bella iniziativa che permetterà di promuovere la città e la regione. Si tratta di un programma con grande audience che metterà in risalto la nostra città dove verrà ospitata la troupe di 25 persone per consentire la registrazione”.

“La Regione Abruzzo – ha sottolineato l’assessore Santangelo – ha avuto un ruolo di facilitatore dei rapporti tra la produzione e il Comune, in sinergia con la Film Commission. Il Comune ha saputo cogliere questa opportunità: format come quello di ‘Casa a prima vista’ sono bellissime vetrine per i territori”.

“L’Ance – ha detto il presidente dell’associazione Chieti-Pescara – si è resa disponibile perché crediamo in questi progetti che sono lodevoli, soprattutto nell’ottica di una città metropolitana di 250mila abitanti. È sicuramente una vetrina importante, che genererà il desiderio di venire a vivere a Pescara”.

“Il format non si limita a far vedere le case, ma offre uno spaccato della città – ha sottolineato Antonelli -. È una bella occasione per promuovere l’economia reale del territorio e non ce la siamo lasciata sfuggire. Ringrazio la location manager Sonia Fiucci e le tre agenzie del territorio che stanno collaborando con la produzione. Abbiamo lavorato perché determinati quartieri vengano valorizzati e creeremo le condizioni per coinvolgere tutta la città. Le riprese ci saranno dal 26 al 30 maggio, poi – ha concluso il consigliere – le quattro puntate andranno in onda tra settembre e ottobre”.