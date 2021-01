CASE ATER PRATOLA PELIGNA, IN VIALE MARCONI DISPONIBILI 12 ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE

PRATOLA PELIGNA – L’Ater dell’Aquila, d’intesa con il comune di Pratola Peligna, rende noto che sono disponibili 12 alloggi di nuova costruzione in viale Marconi, a Pratola Peligna, da concedere in affitto a canone concordato ex lege 431/98.

Sei da 51 metri quadrati, per nuclei familiari di 2-3 persone per un canone di locazione mensile pari a 160 euro mensili e altri sei, da 66 metri quadrati, destinati a nuclei familiari di 3-4 persone, canone di locazione mensile pari 180 euro.

Le domande per ottenere l’assegnazione in locazione, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare ed il reddito annuo complessivo posseduto dovranno essere spedite alla sede Ater dell’Aquila (all’indirizzo: via Antica Arischia 46/e, 67100 L’Aquila) oppure inviate tramite mail all’indirizzo [email protected]; oppure all’indirizzo pec [email protected]; oppure via fax al n. 0862.412296 entro il 10 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 0862.279246; 0862.279743

