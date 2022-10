CASE POPOLARI CHIETI, TORTO (M5S): “DOV’E’ GIORGIA MELONI?”

CHIETI – “Ieri pomeriggio nel quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo ho incontrato le famiglie che vivono nelle case popolari dell’Ater di Villaggio Celati.

Da tempo questi cittadini lamentano la situazione di estremo degrado, con muri che cadono letteralmente a pezzi, umidità, muffa, infissi rotti, riscaldamento obsoleto. Gli immobili presentano un cattivo stato di manutenzione e i lavori sono fermi ormai da mesi. Come se non bastasse, le impalcature abbandonate creano enormi problemi per la sicurezza, visto che chiunque può arrampicarsi ed entrare nelle abitazioni”.

Lo scrive in una nota la deputata M5S, Daniela Torto: “Questi cittadini sono abbandonati da troppo tempo da una politica che pensa solo ai propri interessi. Giorgia Meloni, eletta proprio in Abruzzo, qui non ha mai messo piede. Dov’era quando queste famiglie chiedevano di essere ascoltate? Cosa ha pensato di fare per aiutarle? La verità è che la Regione Abruzzo è governata da Fratelli d’Italia, ma il presidente Marco Marsilio ha, ormai da tempo, deciso di voltarsi dall’altra parte.

Non possiamo accettare questa situazione!”.

“Il Movimento 5 Stelle e io in prima persona, ci batteremo fino in fondo per garantire che la Regione Abruzzo guidata dal partito di Giorgia Meloni si attivi e inizi a lavorare per dare subito risposte concrete e rapide ai cittadini”, conclude Torto.