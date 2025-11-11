CASE SPIATE CON WEBCACM ALL’AQUILA: OGGI L’INTERROGATORIO DEL TITOLARE DEGLI APPARTAMENTI

L’AQUILA – Comparirà questa mattina davanti al gip del tribunale dell’Aquila, Giulia Colangeli, il 56enne, A.G., accusato di aver installato microcamere negli alloggi di via degli Acquaviva dati in locazione a studenti, studentesse e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza ma anche professionisti.
L’interrogatorio ha finalità collaborative per evitare che il pm possa chiedere l’arresto del commerciante anche se poi a decidere sarà sempre il gip. Il sospettato è assistito dall’avvocato Roberto De Cesaris.
Le indagini sono in corso su due fronti: interferenza illecita nella vita privata (per aver collocato dispositivi di ripresa in ambienti privati) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ipotesi aggiunta in un secondo momento e legata alla possibile circolazione dei filmati registrati.
Ma ci sono altri sviluppi. Infatti una coppia non aquilana che ha vissuto in quello stabile negli anni passati, tramite l’avvocato Maria Leone, ha presentato una denuncia penale nella quale si ipotizza che le telecamere abbiano filmato anche la loro figlia minorenne ma si tratta di sospetti ancora al vaglio della perizia e tutti da provare.
Secondo le indagini, le telecamere sarebbero state installate in bagno e in camera da letto e collegate via wifi a un dispositivo cellulare, consentendo di visualizzare in diretta le immagini degli inquilini.
Gli appartamenti potenzialmente coinvolti sarebbero almeno dodici. Intanto prosegue l’attività tecnica sui dispositivi sequestrati.
Il consulente informatico nominato dalla Procura, Fabio Biasini, sta analizzando computer, telefoni e supporti digitali per verificare quantità, destinazione e modalità di conservazione delle immagini. Solo al termine della perizia sarà possibile definire l’estensione delle violazioni.
- CASE SPIATE CON WEBCACM ALL’AQUILA: OGGI L’INTERROGATORIO DEL TITOLARE DEGLI APPARTAMENTIL'AQUILA - Comparirà questa mattina davanti al gip del tribunale dell'Aquila, Giulia Colangeli, il 56enne, A.G.,
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- L’AQUILA: UN’ASSEMBLEA CITTADINA PER DISCUTERE PRESENTE E FUTURO DELL’AREA DI COLLEMAGGIO 11 Novembre 2025 L'AQUILA - "Dopo anni di stasi e silenzio, da qualche mese l'amministrazione comunale aquilana ha…
- TURISMO A VASTO: LA CASA DEL POPOLO, “L’AUMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE E’ SPECULAZIONE IMMOBILIARE” 11 Novembre 2025 VASTO - "Apprendiamo con sconcerto le dichiarazioni del sindaco Francesco Menna e dell'assessora Licia Fioravante…
- SANTE MARIE: CONNUBIO DI SPORT E NATURA CON LA CICLOTURISTICA DELLA CASTAGNA CHE INCANTA L’ABRUZZO 11 Novembre 2025 SANTE MARIE - Conclusa con una grande risposta di pubblico la 14esima edizione della Cicloturistica…
- SULMONA: SETTE INTOSSICATI DOPO IL PRANZO FINISCONO IN OSPEDALE. INDAGANO ASL E PROCURA 11 Novembre 2025 SULMONA - Un pranzo domenicale si è trasformato in una disavventura per sette persone abruzzesi…
- SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2025: SUCCESSO DI PUBBLICO E QUALITÀ, SALA SEMPRE PIENA 11 Novembre 2025 SULMONA – Cala il sipario sulla 43ª edizione del Sulmona International Film Festival (SIFF), accompagnato…
- CASE SPIATE CON WEBCACM ALL’AQUILA: OGGI L’INTERROGATORIO DEL TITOLARE DEGLI APPARTAMENTI 11 Novembre 2025 L'AQUILA - Comparirà questa mattina davanti al gip del tribunale dell'Aquila, Giulia Colangeli, il 56enne,…
- L’AQUILA: CRAC M&P, CURATELA CHIEDE 5 MILIONI DI DANNI. PM: “FONDO TUTELA CREDITORI QUASI SPARITO” 11 Novembre 2025 L'AQUILA - La Curatela del fallimento della società consortile M&P, che gestiva il terminal di…
- SOTTANELLI A 212MILA EURO, D’ALFONSO A 181MILA, QUANTO GUADAGNANO GLI ONOREVOLI D’ABRUZZO 11 Novembre 2025 ROMA - E' un abruzzese, originario di Sante Marie in provincia dell'Aquila, il parlamentare più…
- BTP IT0005611741: TUTTO SUL TITOLO DI STATO AL 4,3% CON SCADENZA 2054 11 Novembre 2025 Il mercato obbligazionario italiano registra volumi record sul BTP IT0005611741, il titolo di Stato trentennale…
- A COVERCIANO GATTUSO INCONTRA I GIOVANI CALCIATORI AQUILANI 10 Novembre 2025 COVERCIANO - Una giornata particolare per oltre 20 giovani calciatori del Real L'Aquila che oggi…