CASELLATI, ZANGRILLO, BERNINI E LOCATELLI: TRA OGGI E DOMANI 4 MINISTRI A L’AQUILA E IN ABRUZZO

L’AQUILA – In prossimità e in concomitanza con la commemorazione del 14esimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009, in Abruzzo e a L’Aquila sono in arrivo la premier Giorgia Meloni, il domani 5 aprile a L’Aquila dove parteciperà alla messa delle 18 nella chiesa delle Anime sante, in suffragio dei 309 morti, e forse alla fiaccolata, e ben quattro ministri del governo del centrodestra: oggi Elisabetta Alberti Casellati, Riforme Istituzionali, domani Paolo Zangrillo Pubblica Amministrazione e Anna Maria Bernini, Università e della Ricerca, oggi e domani, Alessandra Locatelli, Disabilità.

Per la maggioranza di centrodestra in Regione una massiccia presenza che attesta l’attenzione del governo per il territorio. Tenuto conto che già è in partenza la lunga campagna elettorale per le regionali della primavera 2024, e ci sono anche le comunali di metà maggio. Particolare soddisfazione per il sindaco Pierluigi Biondi, amico di Meloni, eletta nel collegio aquilano il 25 settembre, e che non perde occasione per sottolineare la vicinanza del governo alla città.

Procedendo con ordine: Casellati sarà questa mattina alle 11.30 a Palazzo Silone, per la firma di un protocollo di intenti sulla semplificazione amministrativa. Il documento sarà sottoscritto dal governatore Marco Marsilio. La Regione si impegna così a predisporre interventi di natura legislativa volti a velocizzare le procedure burocratiche a vantaggio di cittadini e imprese.

Al termine della conferenza stampa il governatore accompagnerà il ministro Casellati in un breve giro a piedi in corso Vittorio Emanuele, nel centro della città.

Domani alle ore 13 in piazza san Basilio a L’Aquila sarà la volta di Zangrillo e Bernini, che assieme presidente della Scuola nazionale dell’’Amministrazione della Presidenza del Consiglio, Paola Severino, e al rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, inaugureranno il nuovo polo formativo territoriale Scuola nazionale amministrazione, in collaborazione con l’Università.

Infine il ministro Alessandra Locatelli, che oggi farà visita in casa di Noemi Sciarretta. la bimba di Guardiagrele affetta da Sma 1, e alle 15.30 sarà a Silvi per un incontro istituzionale con il sindaco Andrea Scordella, nel palazzo comunale. Nel corso delle giornata in programma incontri con i responsabili di associazioni operanti nel settore della disabilità nel pescarese e nel teramano.

Domani alle 9.30 Locatelli parteciperà agli Stati generali per le disabilità, all’università di Teramo, alle 15 sarà a L’aquila, per incontrare il presidente Marsilio, e per partecipare ad una tavola rotonda sul tema “Terapia intensiva pediatrica”, Infine anche lei, al fianco di Giorgia Meloni, parteciperà alla messa delle 18.