CASELLO A25 BUSSI-POPOLI: DOMANI LAVORI ALLO SVINCOLO, SENSO UNICO ALTERNATO SULLA TIBURTINA

POPOLI – Domani riduzione di carreggiata e poi senso unico alternato sulla statale 5 Triburtina per lavori allo svincolo dell’autostrada A 25 Bussi/Popoli.

Si legge in una nota: “La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per attività di manutenzione su due pali di illuminazione presenti sulle rampe di Bussi/Popoli, tra le ore 11:00 e le ore 12:00 del giorno 26 marzo sarà disposto il senso unico alternato al traffico percorrente la SS5 Tiburtina in corrispondenza della rotatoria antistante lo svincolo di Bussi/Popoli. Per la manutenzione degli altri quattro pali presenti nella rotatoria, tra le ore 09:00 e le ore 11:00 della stessa giornata, saranno invece disposte semplici riduzioni della carreggiata, sempre con movieri”.