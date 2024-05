CASERMA BUCCIANTE: FEBBO, “OGGI CHIUDIAMO IL CERCHIO SU OPERAZIONE VALORIZZAZIONE CITTA'”

CHIETI – “Oggi chiudiamo il cerchio rispetto a un’operazione datata e con tante difficoltà burocratiche, e anche finanziarie, molto importante per la nostra Città che potrà vantare un polo culturale di alto profilo, a cui va aggiunto il recupero dell’ ex Gil (o mattonelle rosse) di cui è in corso la progettazione”.

Così, in una nota, Mauro Febbo, già capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, al termine della conferenza stampa che ha seguito la sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione per il trasferimento, dallo Stato alla Regione, di una parte significativa dell’Ex Caserma Bucciante di Chieti, in virtù dei principi del federalismo culturale: “Portiamo a termine un intervento concreto grazie al quale restituiremo la giusta e adeguata collocazione alla Biblioteca de Meis che è un elemento qualificante per Chieti e l’intero Abruzzo”.