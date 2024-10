CASERME DEI CARABINIERI IN 4 COMUNI DEL PESCARESE: VERTICE DAL PREFETTO PER OTTENERE I LOCALI

PESCARA -Il Prefetto di Pescara Flavio Ferdani ha incontrato il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, il rappresentante del Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna per le opere pubbliche ed i sindaci dei Comuni del pescarese di Manoppello, Lettomanoppello, Loreto e Collecorvino. Oggetto della riunione è stata la stipula di nuovi contratti di comodato gratuito per gli immobili adibiti a sede delle Stazioni dei Carabinieri di Manoppello, Lettomanoppello, Loreto e Collecorvino.

Il Prefetto ha sottolineato la necessità di una fattiva collaborazione con tutti i soggetti coinvolti per la tempestiva apertura delle nuove caserme, la cui importanza strategica per lo sviluppo e la salvaguardia dei territori comunali rappresenta altresì un baluardo di sicurezza per i cittadini. Alla luce di quanto condiviso proficuamente nell’incontro, una volta definite le procedure amministrative, i militari dell’Arma potranno fruire di locali muniti di tutte le certificazioni di legge e idonei all’esercizio della loro delicata funzione, anche in termini di benessere e di tutela del personale impiegato.

A tale riguardo, il Prefetto ha richiamato il fondamentale valore della questione, evidenziando l’essenzialità del ruolo che i presidi rivestono, chiedendo ai partecipanti di cooperare attivamente allo scopo di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione. In particolare, si è concordata l’opportunità di un impegno sinergico che metta a fattor comune le competenze di tutte le Istituzioni nelle attività necessarie alla realizzazione e alla predisposizione degli immobili designati ad ospitare le Stazioni locali, mediante ulteriori incontri con tutti gli attori istituzionali a ciò deputati.