CASINI PRESENTA LIBRO A PESCARA: “NON SONO L’ULTIMO DEMOCRISTIANO, SIAMO ANCORA TANTI”

PESCARA – “Siamo tanti, non sono l’ultimo democristiano, questo appellativo nel titolo lo ha voluto mettere l’editore, in realtà siamo ancora tanti democristiani”.

A sostenerlo è il senatore Pierferdinando Casini, intervistato dal Tgr Abruzzo di Rai 3 a margine della presentazione a Pescara del suo libro intitolato ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’.

L’evento, che ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato organizzato dal deputato Pd Luciano D’Alfonso e dalla Fondazione Europa Prossima.

“È un titolo evocativo – ha spiegato Casini -: una politica che non c’è più, ma con la speranza che torni presto. Una politica basata sulla competenza, sulla serietà e sulla professionalità, e anche radicamento sul territorio, perchè oggi i parlamentari non sono conosciuti e la gente non conosce i propri parlamentari”.

Secondo D’Alfonso “Casini ci offre uno sforzo editoriale sotto forma di un lavoro che ci permette di rileggere l’Italia. E’ il punto di vista di un moderato che non ha lesinato a volte di farsi radicale di centro. L’ho avuto come collega in Senato e ho potuto notare che nei momenti di difficoltà la sua parola è servita a mettere d’accordo le opinioni di tutti. Casini ci insegna – ha aggiunto D’Alfonso – che la politica non è un gioco: servono attrezzatura culturale, formazione politica e la capacità di sentire l’odore del gregge di cui si fa parte”.