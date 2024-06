CASINÒ ITALIANI VS CASINÒ STRANIERI: LE PRINCIPALI DIFFERENZE

I casino online negli ultimi anni sono diventati sempre più popolari tra chi cerca intrattenimento in Rete. Quando bisogna scegliere il casinò in cui giocare, la prima scelta che di solito ci si ritrova a fare è quella tra casinò italiani e casinò stranieri.

Va detto che ormai anche molti di quelli del secondo tipo, come i casino online stranieri di Completesports che hanno la caratteristica di non avere una licenza italiana ma una licenza internazionale sono diventati sicuri ed affidabili per i giocatori. In questo articolo parleremo delle principali differenze tra casinò italiani e casinò stranieri affidabili.

Licenza straniera

La prima caratteristica dei casino online non italiani è quella di avere una licenza straniera. Si tratta dunque di siti che non hanno una licenza rilasciata dall’organismo italiano, chiamato ADM, ma da altre giurisdizioni, vale a dire quelle in cui il casinò è stabilito e richiede la licenza. Visto che un tempo la licenza italiana era rilasciata dall’AAMS, ormai i casinò con licenza straniera vengono conosciuti con la denominazione casinò non AAMS.

Va detto che non tutte le licenze internazionali sono uguali e ce ne sono alcune con più tradizione e blasone di altre, come ad esempio quelle di Curaçao, Malta, Gibilterra, Regno Unito ed Alderney. In alcuni casi si tratta di piccoli Stati europei o extra continentali con una grande storia nel gioco d’azzardo e che da questo ricevono anche un sostentamento per la propria economia. Per questo sono molto attenti al rispetto delle regole.

Bonus e promozioni

I bonus e le promozioni offerti ai giocatori sono tra i motivi per i quali i casinò stranieri sicuri sono molto gettonati dai giocatori italiani. In effetti i casino non aams offrono di solito bonus molto generosi. I bonus di benvenuto sul deposito ad esempio possono raggiungere le centinaia di euro e il 100% di quanto versato.

I casino online stranieri offrono ai giocatori anche altre promozioni come giri gratis da giocare alle slot, bonus senza deposito e cashback. I bonus senza deposito sono particolarmente ambiti perché non è necessario effettuare un pagamento per riceverli. Ma anche i giri gratis o free spin uniscono al divertimento di poter giocare subito alle slot il vantaggio di ottenere un bonus ulteriore con le vincite ottenute.

Metodi di deposito e prelievo

I metodi per pagare e per prelevare offerti dai casino stranieri sono di solito molti e cercano di venire incontro a tutte le esigenze. Potrai dunque trovare i metodi di pagamento sicuri tradizionali che sono presenti anche nei casinò italiani come carte di credito e debito, PostePay, PayPal, Skrill, Neteller e PaySafeCard, Ma avrai a disposizione anche nuovi metodi di pagamento non presenti nei casinò ADM come ad esempio le criptovalute.

Si tratta di un metodo altrettanto e forse più sicuro rispetto a quelli tradizionali perché la blockchain offre un controllo non centralizzato che rende unica ogni transazione ed impedisce a chiunque di penetrarla. Inoltre nei casino stranieri troverai anche nuovi metodi per pagare da cellulare come Apple Pay e Google Pay con standard molto elevati di sicurezza e controlli biometrici delle transazioni come il noto Face ID.

Catalogo dei giochi

Siamo sicuri che tu sia interessato anche a sapere se i casinò online non AAMS mettano a disposizione anche un buon catalogo di giochi. La risposta è: assolutamente sì. Nei migliori casinò stranieri potrai trovare migliaia di giochi che possono incontrare qualsiasi tuo gusto.

I giochi più numerosi nei casinò online stranieri sono sicuramente le slot machine. Decine di fornitori e migliaia di titoli ti permettono di spaziare sia tra temi diversi come storia, cinema, personaggi popolari o tradizioni esotiche, che tra differenti caratteristiche, funzioni bonus divertenti e jackpot progressivi.

Nei casinò internazionali senza licenza ADM potrai però trovare anche tutti i classici giochi da casinò come la roulette, il blackjack, il baccarat o il poker. Inoltre, mentre un tempo era possibile giocarli solo tramite un software, oggi i migliori casinò stranieri hanno una sezione dal vivo che ti consente di collegarti in uno studio dove sono presenti croupier, uomini e donne, in carne ed ossa. E’ sicuramente assicurato molto divertimento aggiuntivo e un pizzico di adrenalina in più.

Casino Stranieri: Pro e Contro

Per permetterti di confrontare meglio casino stranieri ed italiani, pensiamo possa essere utile una lista di pro e contro dei primi e dei secondi. Iniziamo ad esaminare vantaggi e svantaggi dei casino online stranieri:

Pro dei casino stranieri

· Bonus molto generosi. I casino stranieri offrono bonus con cifre più alte rispetto a quelli italiani. Potrai inoltre trovare promozioni speciali come bonus senza deposito, tornei e programmi vip.

· Registrazione più semplice. Contrariamente a quanto accade nei casinò italiani, nei casinò online stranieri ti verranno richiesti solo i dati essenziali e la registrazione sarà più semplice e veloce.

· Possibilità di superare l’autoesclusione. Se hai chiesto in passato l’autoesclusione dai casino ADM ed ora non riesci a rimuoverla, iscriverti a un casinò straniero ti permetterà di ricominciare a giocare.

· RTP più alto. Il ritorno per il giocatore, visto il differente metodo di tassazione, è solitamente più alto nei casino internazionali.

Contro dei casino stranieri

· Non sei protetto dalla legge italiana. In caso di problemi seri dovrai rivolgerti ad un giudice straniero.

· Più difficoltà per le tasse. Al contrario dei casino italiani in cui le tasse sulle vincite sono prepagate dal sito, qui dovrai occupartene da solo.

Casino Italiani: Pro e Contro

Ecco invece alcuni vantaggi e svantaggi dei casino italiani:

Pro dei casino italiani

· Sei protetto dalle leggi italiane. I casino italiani rispondono alla giurisdizione del nostro paese ed in caso di problemi sarai tutelato dalle nostre leggi.

· Puoi effettuare l’autoesclusione da tutti i siti contemporaneamente. Se ritieni di avere problemi col gioco, col tuo SPID puoi sospenderti da tutti i siti ADM in modo veloce.

Contro dei casino italiani

· Pagamenti più bassi dei giochi. In Italia c’è una pressione fiscale sui casinò più alta rispetto alla gran parte degli altri Stati, quindi i giochi sono impostati per pagare percentualmente meno.

· Maggiore burocrazia. Sappiamo che la burocrazia è a volte un problema del nostro paese e i casinò non sono da mano, a cominciare da una registrazione più lunga.

Conclusione

In questo articolo abbiamo parlato delle principali differenze tra casino stranieri e casino italiani. Come abbiamo visto, uno dei vantaggi dei casino online stranieri è legato ai bonus che di solito sono più generosi rispetto a quelli italiani. Ma potrai contare anche su una registrazione più veloce, su giochi con un RTP più alto e la possibilità di superare l’autoesclusione.

Di contro, nei casino del nostro paese a fronte di giochi meno remunerativi e bonus meno generosi, potrai contare sulla protezione delle leggi italiane e, se le cose dovessero andare molto male con un casinò, anche dei nostri giudici. Sta a te ora valutare l’opzione per te migliore.