CASO COSPITO: PROIETTILE E LETTERA MINATORIA ANCHE ALL’AZIENDA TEKNE DI ORTONA: INDAGA LA DIGOS

ORTONA – Una lettera minatoria a firma anarchica, corredata da un proiettile calibro 22, è stata recapitata alla ditta Tekne di Ortona. La notizia è stata pubblica sul Centro. Nel mirino una azienda molto qualificata nella produzione di mezzi e strumenti di sicurezza. “Per Alfredo Cospito”, si legge nella missiva, “fratello e compagno”.

Insomma anche l’Abruzzo è entrato nel mirino degli anarchici e ora le indagini su questo caso sono al vaglio della Digos.

Del resto un volantino con minacce anarchiche è stato recapitato nei giorni scorsi a firma della Federazione Anarchia Informale (Fai) ad un serie di aziende italiane.

Le minacce riguarderebbero, tra gli altri, un manager di un’azienda con sede a Torino ma che non lavorerebbe nel capoluogo piemontese. Una lettera di minacce a firma anarchica con un proiettile è stato recapitato inoltre all’Iveco Defence Vehicles di Bolzano.

“Gli episodi delle lettere con proiettili di matrice anarchica inviate ad aziende e manager sono al vaglio degli inquirenti, ma sono modalità già viste su cui le forze dell’ordine hanno un livello di attenzione già alto. Dobbiamo però lanciare messaggi sempre molto equilibrati, non di sottovalutazione ovviamente, ma neanche bisogna far preoccupare la gente”. Questo il commento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in riferimento a quanto sta accadendo in questi giorni.