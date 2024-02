CASO DE LUCA: GOVERNATORE INVITATO IN ABRUZZO. FDI, “SINISTRA NON HA SENSO DELLE ISTITUZIONI”

L’AQUILA – “Siamo arrivati al paradosso, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca andrebbero chieste le dimissioni per evidente incompatibilità tra il comportamento che assume ed il ruolo istituzionale che ricopre, e in Abruzzo c’è chi lo difende e, senza vergogna, lo invita come se fosse un bell’esempio da seguire. Questo è il vero volto della sinistra che non ha il senso delle Istituzioni”.

Lo affermano in una nota i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, riferendosi alla querelle nata dopo che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della manifestazione, si è rivolto con toni definiti “irriguardosi” nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.

E mentre il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, ricandidato alle regionali in programma il 10 marzo, ha promosso l’ordine del giorno della prossima riunione della Conferenza delle Regioni con un punto specifico per censurare il comportamento di De Luca, il presidente di Italia Viva Abruzzo, per la Lista Riformisti e Civici alle regionali, Camillo D’Alessandro, ha invece invitato il governatore campano sostenendo: ‘sta difendendo anche noi'”. (Qui il link)

Da qui la reazione dei parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia: “Nel ridurre le volgari offese ed il linguaggio violento usati da De Luca contro il presidente del Consiglio, Meloni, e nei confronti di una donna a delle ‘battute’ non c’è nulla di civile e, di fatto, si mostra lo spessore politico di chi lo afferma. Il 10 marzo, dentro le urne, gli abruzzesi sapranno cosa e chi spazzare via”.