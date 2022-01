CASO DIANA DI MEO: LA SOLIDARIETA’ DI PD, DEMOCRATICHE E GD

L’AQUILA – “Diana Di Meo, giovane donna pescarese, è stata in questi ultimi giorni vittima dell’ennesimo caso di ‘revenge porn’. Oltre ad esprimerle vicinanza e solidarietà, vogliamo fare nostro l’appello che con coraggio lei stessa ha diffuso con un video divenuto virale su Instagram: chi è vittima di un tale squallido atto non è colpevole di nulla, colpevoli sono coloro che diffondono senza consenso immagini e video di attimi intimi e privati”, lo ffermano Marielisa Serone, responsabile “Politiche di Genere” Pd regionale, Lorenza Panei, portavoce Donne Democratiche, e Annachiara Di Lorenzo, coordinatrice dipartimento “Politiche di Genere” Giovani Democratici.

“Che le donne e le ragazze siano le uniche a poter decidere per se stesse e per il proprio corpo, su come va usato, con chi, e in quali condizioni è condizione necessaria e imprescindibile per la democrazia e la convivenza della nostra comunità” aggiungono Michele Fina, segretario regionale Pd, Marielisa Serone, Lorenza Panei e Annachiara Di Lorenzo.

“Siamo grati e grate a Diana per aver avuto il coraggio di esporsi, per aver dato così forza ad altre ragazze che come lei possono o potrebbero trovarsi in una situazione come quella vissuta da lei”, concludono.