CASO MONTEPULCIANO: MARSILIO, “MI SCUSO CON SALVINI PER AUDIO, GAFFE MIEI COLLABORATORI”

L’AQUILA – “L’incontro istituzionale che il ministro Salvini mi ha concesso era dedicato alla programmazione relativa alle infrastrutture regionali. Prima dell’avvio dei lavori, come solitamente accade, l’ufficio stampa della Regione ha effettuato il cosiddetto ‘giro tavolo’, per garantire alle emittenti televisive adeguata copertura di immagini per i servizi successivi. Purtroppo ieri le immagini, per un errore tecnico, non sono state inviate mute, come solitamente accade, ma così come registrate”.

Lo fa sapere, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di FdI, che interviene in merito alle polemiche esplose al termine di un incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, quando il leader della Lega ha rivolto una battuta sul vino Montepulciano al governatore abruzzese (Qui il link)

“Sono stati così divulgati momenti di cordialità che ho avuto con il ministro Salvini, nel corso dei quali l’ho invitato a valorizzare maggiormente il Montepulciano d’Abruzzo”, sottolinea Marsilio.

“La battuta di risposta del ministro è quella che poi è stata estrapolata dal contesto e utilizzata per biechi attacchi politici. Mi scuso con il ministro per la grave gaffe commessa dai miei collaboratori colpevoli di un errore inopportuno. Oltretutto le immagini di copertura non ricostruiscono interamente quella che era una semplice chiacchierata”, chiosa Marsilio.