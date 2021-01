CASO POLVERINI, PEZZOPANE: “PIENA SOLIDARIETA’, RISPETTARE SCELTE POLITICHE”

ROMA – “Esprimo la mia piena solidarietà a Renata Polverini. Ma è mai possibile che sulle scelte delle donne ci si ostini sempre a trovare ragioni assurde, mettendo in gioco la vita personale? Una sindacalista di primo piano, ex presidente di regione, ora parlamentare che, come altre ed altri ha fatto una scelta politica forte in giorni particolarmente convulsi, viene chiusa nel recinto di un gossip tendenzioso e fuori dalla realtà”.

Sono le parole della deputata Pd Stefania Pezzopane dopo l’indiscrezione pubblicata da Dagospia, che riconduce lo strappo con Forza Italia della deputata ad una presunta relazione con Luca Lotti, l’ex luogotenente renziano rimasto nel Pd nonostante il divorzio del suo migliore amico.

“La vita privata di Polverini è solo la sua e le sue scelte politiche vanno rispettate perché fatte da una donna che, pur abitando in spazi politici diversi dai miei, ha sempre espresso libertà di giudizio ed autonomia”, sottolinea Pezzopane.

