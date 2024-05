CASO QUAGLIERI: PIETRUCCI, “ANAC CHIAMA IN CAUSA REGIONE, INCOMPATIBILITA’ ANCORA DA VALUTARE”

L’AQUILA – “Con scrupolo e correttezza l’Autorità Anti Corruzione rilancia il ‘Caso Quaglieri’ chiamando in causa gli organi della Regione: il presidente della Giunta, il presidente del Consiglio e la Giunta per le elezioni, spetta a loro valutare nel merito il rispetto della LR 51/2004 sulla ineleggibilità, incandidabilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. Non si capisce perciò l’enfasi con cui lo stesso Quaglieri e Marsilio hanno commentato. O meglio, si capisce che pensano di averla scampata per un pelo, avendo avuto paura, anzi terrore, del parere dell’Anac”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che per primoha sollevato il caso presentando l’esposto all’Autorità nazionale Anti Corruzione (Anac) per verificare l’ incompatibilità del riconfermato assessore al Bilancio Mario Quaglieri, il più votato alle elezioni del 10 marzo scorso con 11.743 preferenze, per la sua attività di medico chirurgo in cliniche private sovvenzionate dalla Regione, ente per il quale l’esponente di Fdi è stato per un anno e tre mesi assessore al Bilancio e per cinque anni consigliere regionale.

“Una paura, anzi un terrore, che nascondono la consapevolezza dei rischi che tuttora corrono – sottolinea Pietrucci – Prova ne è che – in autotutela – tentando di mettere una pezza alla situazione incriminata, hanno sospeso i pagamenti decisi dalla Giunta (e con il voto di Quaglieri) alla struttura sanitaria di cui l’assessore è dipendente come Primario Chirurgo Afo e Dirigente Medico. Se la Giunta fosse stata sicura del suo operato, del corretto comportamento di Quaglieri e dell’assenza di rischi, non avrebbe dovuto certo bloccare l’erogazione dei fondi alla Casa di cura Immacolata di Celano, unica struttura accreditata a non vedersi riconosciuto il contributo stabilito con la Delibera di Giunta n. 1002 del 28 dicembre 2023”.

“Ci chiediamo: come si è comportato Quaglieri, assessore al Bilancio, sui provvedimenti di Giunta che riguardavano direttamente gli interessi finanziari e imprenditoriali della Clinica dove lavorava? Si considera legittimo e moralmente corretto votare Delibere a favore dei propri datori di lavoro? Non si raffigura in questi comportamenti un palese conflitto d’interessi in violazione di quella imparzialità e trasparenza che dovrebbero guidare l’azione amministrativa? Non emerge platealmente una incompatibilità tra il ruolo istituzionale di governo della cosa pubblica e l’interesse privato di dipendente di una struttura sanitaria privata che beneficia di risorse regionali?”.

“La questione, insomma, è tutta aperta. E con lo scrupolo e il rigore che la vicenda impone, andremo a verificare tutte le Delibere precedentemente approvate e quelle che da ora in avanti verranno proposte”, conclude.