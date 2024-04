CASO QUAGLIERI: REPUBBLICA, “L’ASSESSORE-CHIRURGO E I FONDI ALLA SANITA’ PRIVATA”

ROMA — “Mario Quaglieri è stato la Ferrari di Giorgia Meloni in Abruzzo. Una macchina da voti. Quasi dodicimila alle ultime elezioni di un mese fa, che hanno fatto di questo esuberante medico della Marsica (si è fatto fotografare in mutande sulla neve) il recordman delle preferenze. Uno a cui spetta l’assessorato più importante: quello al Bilancio, come già nella ultima legislatura. Mercoledì è il giorno. Marco Marsilio, il governatore meloniano riconfermato, presenterà la sua giunta. Ma nel granaio di Fratelli d’Italia le acque sono agitate dopo che il Pd ha annunciato per oggi la presentazione di un esposto all’Anac”.

Inizia così l’articolo pubblicato oggi su Repubblica, a firma di Concetto Vecchio, dal titolo “Abruzzo, l’assessore-chirurgo ei fondi alla sanità privata”. E così finisce sulla stampa nazionale il “Caso Quaglieri”, quello sulla presunta incompatibilità alla luce della sua attività di stimato medico chirurgo in strutture private abruzzesi convenzionate con il servizio sanitario nazionale, attraverso accordi con la Regione Abruzzo, che avrebbe continuato senza chiedere l’aspettativa negli ultimi cinque anni, quando ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale, assessore al Bilancio e presidente della commissione Sanità.

Nell’articolo vengono poi riportate le dichiarazioni del consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci e del deputato dem Luciano D’Alfonso: “‘È un clamoroso caso di conflitto d’interesse – fa notare Pierpaolo Pietrucci, consigliere pd, (il più votato dell’opposizione), l’autore dell’esposto all’Autorità nazionale anti corruzione. Lo stesso ricorso è già al vaglio della direzione Affari della presidenza e legislativo del Consiglio regionale. ‘Quaglieri deve decidersi: o fa l’assessore o fa il medico. O si mette in aspettativa oppure è incompatibile’. ‘Pensa di essere intoccabile! – tuona il deputato Pd Luciano D’Alfonso – Secondo la giurisprudenza di settore non può fare entrambe le cose. Come ha fatto, in passato, a silenziare gli uffici competenti della Regione?'”.

In un altro passaggio si legge ancora: “E Quaglieri, che dice? Ha scritto una lettera al quotidiano Il Centro per giurare che non c’è alcuna incompatibilità: ‘Sono un chirurgo che ha un contratto di consulenza con una struttura privata senza alcun vincolo di subordinazione e non detengo compartecipazioni societarie presso la struttura’. Quindi ha attaccato ‘la sinistra intellighenzia’. Non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. L’escamotage a cui si sta lavorando è un parere che gli permetterebbe di fare l’assessore e il medico, non partecipando al voto in caso di delibere sulla sanità”.

“‘Quaglieri viaggia su una Ferrari da 300mila euro, tirata fuori dopo le elezioni: non era mai successo in Abruzzo che un politico andasse in giro con un’auto di lusso’, lo punzecchia Pietrucci. L’Anac lo costringerà a fermarsi?'”.