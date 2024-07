L’AQUILA – Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro del telefonini e del pc dell’assessore regionale marsicano Mario Quaglieri assistito dall’avvocato Carlo Polce.

Quaglieri è coinvolto in un’inchiesta della Procura dell’Aquila con ipotesi che vanno dalla falsità in atti d’ufficio all’abuso d’ufficio in concorso. L’ex sindaco di Trasacco ha le deleghe a Bilancio e Sport. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione marsicana e in alcuni uffici di Avezzano e del capoluogo di regione, i carabinieri e la finanza hanno prelevato il cellulare di servizio, diversi atti (anche su supporti informatici) e pc.

Al decreto di sequestro probatorio si è opposto Polce, che ha chiesto al Riesame la restituzione del materiale. Nell’ambito delle indagini, un avviso di garanzia, per abuso d’ufficio, è stato consegnato a Lucia Di Lorenzo, imprenditrice di Avezzano, titolare della casa di cura Di Lorenzo nella città marsicana, nei cui ambulatori Quaglieri esercita la professione di medico chirurgo.

Due i provvedimenti al centro dell’inchiesta: il primo del 30 agosto dell’anno scorso riguarda il rinnovo dell’accreditamento alla casa di cura privata Di Lorenzo; l’altro del 28 dicembre con cui l’esecutivo Marsilio ha varato l’assegnazione di budget alta specialità a sette strutture sanitarie private (20 milioni), tra le quali la Di Lorenzo. Per l’accusa, Quaglieri doveva astenersi nel momento in cui sono stati varati i provvedimenti che hanno riguardato anche la società Nova Salus srl, di cui la Di Lorenzo fa parte, da cui il medico trasaccano ha percepito il 95% dei redditi dichiarati.

Polce, dal canto suo, ha sempre sostenuto la correttezza del suo assistito definendo il caso “un abbaglio giuridico”.