CASO SCUOLABUS GRATIS MONTORIO, ACERBO: “IN ABRUZZO ROBA DA KU KLUX KLAN”

PESCARA – Per Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato alla Camera per Unione Popolare con de Magistris , il sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante è un “cinico razzista” che “non merita alcun rispetto perché uno che discrimina bambine/i si pone fuori del consesso civile e disonora le istituzioni”.

“Negare lo scuolabus a figli di immigrati è roba da Ku Klux Klan – si legge sull’Ansa – Il regolamento è palesemente incostituzionale e siamo pronti a annullarlo con un ricorso”.

“Non conosco il sindaco forzitaliota che nega servizio scuolabus a figli di immigrati con un regolamento che esclude chi non ha almeno un genitore italiano o di paese UE – prosegue Acerbo – Il sindaco Fabio Altitonante fa anche il consigliere regionale in Lombardia ed è stato tempo fa anche arrestato in un’inchiesta per “traffico d’influenze’ che non so come si sia conclusa”.

