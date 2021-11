CASO VERA TV, INTERROGAZIONE DI D’ERAMO E ZENNARO AL MINISTRO INTERNO: “GOVERNO INTERVENGA”

ROMA – I deputati della Lega Salvini Premier, Luigi D’Eramo, segretario Regionale Lega Abruzzo, e Antonio Zennaro, hanno presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno Lamorgese per chiedere un intervento che possa mettere fini agli atti intimidatori commessi a danno dell’emittente televisiva locale Vera Tv, che opera tra Marche e Abruzzo, del suo editore e di una giornalista, a seguito del quinto episodio vandalico avvenuto la scorsa notte.

“L’emittenza televisiva locale ha un ruolo che va oltre la dimensione imprenditoriale e che si estende alla pubblica utilità del servizio informativo per la collettività e alla capacità di stare vicino alle gente, soprattutto nel periodo d’emergenza Covid, durante il quale i nostri giornalisti e le redazioni sono state a fianco dei cittadini, mostrando una forte capacità di resilienza” – dichiarano i deputati della Lega – “Chiediamo al Ministro Lamorgese di intervenire prima che questi comportamenti di violenza materiale e psicologica possano trasformarsi in azioni più gravi a danno di chi opera per l’informazione territoriale.”