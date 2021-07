CASOLI: ANZIANO SCOMPARSO TROVATO MORTO IN UNA SCARPATA

CASOLI – Era stato visto per l’ultima volta in centro a Casoli (Chieti) ieri, intorno alle 19, poi di lui nessuna traccia.

È stato ritrovato morto in una scarpata Andrea Talone, pensionato di 75 anni del posto.

I familiari, non vedendolo rientrare a casa, dove era atteso, hanno allertato i carabinieri e sono scattate le ricerche. Che sono andate avanti per tutta la notte e sono state intensificate questa mattina all’alba. A scandagliare le zone intorno al paese i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Lanciano e i volontari della Protezione civile.

Il corpo esanime è stato rinvenuto nel pomeriggio. In corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.