CASOLI, INTERROGAZIONE DELLA MINORANZA SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA NELLE SCUOLE

CASOLI – Il gruppo di minoranza in consiglio comunale Rinnovamenti, guidato dal dott. Giovanni Vassalli, ha inviato al sindaco, Massimo Tiberini, un’interrogazione per conoscere quale sia la strategia messa in campo dal primo cittadino a fronte dell’alto numero dei contagiati e dell’imminente riapertura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Non avendo avuto notizia di alcun provvedimento intrapreso dall’amministrazione comunale, i consiglieri di minoranza interrogano il primo cittadino su un argomento che ritengono fondamentale come la gestione dell’emergenza pandemica”, si legge in una nota del gruppo di minoranza.

“L’interrogazione mira, come prima cosa, a conoscere se sia intenzione della maggioranza operare nell’immediato uno screening della popolazione scolastica”.

“A fronte di ciò si vuol apprendere come l’amministrazione intenda operare, valutato che già altri comuni limitrofi, più piccoli del nostro, hanno deciso di mettere in campo questa iniziativa”.

“Inoltre, in relazione sempre a queste tematiche, si chiede se sia prefigurabile una riapertura posticipata delle scuole della nostra cittadina, al fine di un rientro in totale sicurezza di tutti gli alunni, dei docenti e dell’intero personale scolastico”.

“Come sempre siamo costretti a constatare l’inerzia dell’amministrazione comunale, che costringe il nostro paese a rincorrere gli avvenimenti e mai ad essere guida del territorio”, si legge ancora nella nota.