CASOLI: MOTOCICLISTA 34ENNE MUORE TRAVOLTO DA UN AUTO SULLA PROVINCIALE 95

CHIETI – Profondo dolore e sconcerto per la morte di Cristian Carozza, 34enne di Tornareccio, morto ieri in serata dopo un incidente stradale avvenuto a Casoli, sulla strada provinciale 95, all’altezza dell’Eni di località Cipollaro.

Era in sella alla sua motocicletta Harley Davidson, quando è stato preso in pieno da una Fiat Punto che aveva appena sorpassato due auto, e mentre Carozza stava entrando in un distributore di benzina.

Le condizioni di Carozza sono apparse subito gravi, e il suo cuore ha smesso di battere durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Lanciano. L’automobilista, invece, è rimasto illeso.