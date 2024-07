CASOLI PINTA: UMBERTO MARI SI AGGIUDICA QUARTA EDIZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA

ATRI- Umberto Mari da Tivoli con l’acquerello “Casoli Ri Pinta” vince la quarta edizione dell’Estemporanea di Pittura “Follie di Colori – Casoli Pinta”, iniziativa a cura dell’associazione Pinta tra i Dipinti, con la preziosa collaborazione della pittrice Roberta Di Maurizio e il gruppo Happy Casoli, con il patrocinio del Comune di Atri e realizzato con il contributo della Regione Abruzzo.

Ben 34 talentuosi artisti provenienti da tante località italiane hanno partecipato con entusiasmo e impegno. A giudicarli una qualificata giuria composta dall’artista Bruno Cerasi, (Presidente), dall’assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione e da Antonio Topitti. Sul secondo gradino del podio Angelo Augelli di Mairago in provincia di Lodi con “Emozioni” (Materico). Terzi classificati ex aequo: Antonio Mazziale, Luigia Paoletti, Fabio Castellaneta, Vincenzo Cipriani, Gabriella Rizzardini, Uber Gatti, Walter Tamiazzo, Gregorio Procopio, Ercole Fortebraccio, Tonino Fortebraccio, Gabriele Scartozzi, Fenech Rouhani, Valentina Di Benedetto, Machi e Carmelita Caruso. Tutti premiati per la categoria Junior tutti ovvero: Gioia Ruggieri, Elena Lanciotti, Camilla Brigante.

“La qualità delle opere presentate – dichiara l’assessore Felicione – ha reso il compito della giuria particolarmente arduo, il livello artistico di questa edizione è stato davvero alto. I vincitori si sono distinti per la loro abilità tecnica e l’originalità delle creazioni, contribuendo a rendere ‘Follie di Colori – Casoli Pinta’ un evento indimenticabile. Un plauso va a tutti gli organizzatori e agli artisti per tutto l’impegno e la passione che ha contraddistinto il loro operato”.

L’Associazione Pinta tra i Dipinti esprime i suoi più sentiti complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti per la passione e l’impegno dimostrati. Un ringraziamento particolare va al Comune di Atri e alla Regione Abruzzo per il loro indispensabile supporto.