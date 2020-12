CASOLI: QUARTO FESTIVAL LEGALITA’ CON SALVATORE BORSELLINO

CHIETI – Avrà inizio giovedì 17 dicembre p.v. a Casoli (Chieti) alle ore 9.00 nell’aula magna I.I.S.S. – Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino” di Casoli il “Quarto festival della Legalità. A cosa serve avere le mani pulite se si tengono in tasca (Don Lorenzo Milani)”.

Tra i relatori Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, e presidente nazionale del movimento Agende Rosse.

L’appuntamento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid, rivolto a tutti gli studenti dell’istituto oltre che aperto a tutti coloro che volessero seguirlo in diretta online sulla pagina facebook “Algeri Marino”, si svolgerà in remoto/videoconferenze, con la sola rappresentanza di alcune classi in presenza con distanziamento ed utilizzo dei dispositivi di protezione obbligatori.

L’evento è organizzato dall’istituto casolano con la collaborazione, a titolo gratuito, del Movimento Agende Rosse gruppo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” della provincia di Chieti.

Nei tre giorni interverranno negli indirizzi di saluti Costanza Cavaliere Dirigente scolastico “Algeri Marino”, Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, Maristella Fortunato, dirigente ambito Chieti e Pescara per l’USR Abruzzo e Tonino Braccia già assistente di Polizia di Stato superstite e grande invalido per terrorismo nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Come relatori interverranno: giovedi 17 dicembre ore 9,00 Paolo De Chiara, direttore Wordnews.it ( https://www.wordnews.it ), Giornalista d’inchiesta e Scrittore (- I veleni del Molise. Trenta anni di omertà. – Testimoni di Giustizia. – Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la ‘ndrangheta – Io ho denunciato) su: “Le mafie in Abruzzo e Molise” modera Massimiliano Travaglini Agende Rosse gruppo “Falcone e Borsellino” Abruzzo-Chieti.

Ore 10,30 testimonianza di Giovanni Di Fonzo su: “Progetto Abruzzo etico” modera Conny Melchiorre giornalista e docente.

Ore 11,15 incontro con Don Gianfranco Travaglini Parroco della concattedrale “San Giuseppe” di Vasto su: “Art. 27 della Costituzione: l’uomo non è il suo errore. Il diritto alla riabilitazione sociale” modera Don Giuseppe Schieda docente e parroco di Altino..

Venerdi 18 dicembre 2020 ore 9,30 Salvatore Borsellino Fratello del Magistrato Dr. Paolo Borsellino e Presidente nazionale del movimento Agende Rosse su: “Chi ha ucciso Paolo Borsellino? Chi ha rubato l’Agenda Rossa?”.

Ore 11,15 Licia Caprara giornalista e dirigente responsabile Dipartimento della comunicazione Asl 03 Lanciano-Vasto-Chieti su: “Legalità, singolare femminile. Come donna, come violenza” . Modera Massimiliano Travaglini Agende Rosse gruppo “Falcone e Borsellino” Abruzzo-Chieti.

Sabato 19 dicembre 2020 ore 9,30 Giuseppe Antoci già Presidente del parco dei Nebrodi (Sicilia) e Presidente onorario fondazione Antonino Caponnetto su: ” La mafia dei pascoli”.

Ore 11,15 Angela e Gianluca Manca madre e fratello dell’urologo Attilio Manca su: ” Omicidio di Attilio Manca: chi ha paura?” modera Massimiliano Travaglini Agende Rosse gruppo “Falcone e Borsellino”.

Ore 12,30 Gianfranco Marsibilio referente Progetto Legalità scuola “Algeri Marino” conclusioni e ringraziamenti.

Download in PDF©